Capitan Ventosa a Isernia per aiutare un ragazzo a cambiare nome

È andata in onda su Canale 5 la puntata di Striscia la Notizia con il servizio realizzato da Capitan Ventosa a Isernia. L’inviato di Striscia la Notizia aveva incontrato a Isernia una madre esasperata dalle lungaggini burocratiche italiane che ha chiesto il suo aiuto. Il figlio, infatti, nato in Polonia e ormai residente in Italia, ha voluto cambiare nome adattandolo all’italiano, ma mentre in Polonia la pratica è già stata evasa, lo stesso non è avvenuto in Italia. Dopo sei mesi di raccomandate e richieste, l’intervento di Striscia risolve il problema. Una storia a lieto fine: l’operazione di cambio nome è stata portata a termine. (QUI il link del servizio)