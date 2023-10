Capitale della Cultura 2026, ‘big’ in campo per sostenere Agnone

Due famose personalità originarie di Agnone, l’attrice Alessandra Mastronardi e la scrittrice Chiara Gamberale, hanno mostrato il loro sostegno alla candidatura di Agnone come Capitale della Cultura 2026.

Mastronardi ha sottolineato che Agnone è già una “Capitale” in vari modi: come centro per la produzione di campane rinomate a livello internazionale, come luogo di produzione di latticini di alta qualità esportati in tutto il mondo, per la tradizionale celebrazione della ‘Ndocciata che richiama visitatori da ogni parte e per le sue chiese ricche di opere d ‘arte che attira numerosi turisti ogni anno. Ha anche elogiato gli artisti, gli uomini di cultura e gli artigiani di Agnone che contribuiscono a mantenere vive le tradizioni locali.

Chiara Gamberale ha descritto Agnone come un luogo incantato situato nell’affascinante regione appenninica, un autentico angolo di meridione senza le promesse del mare, ma anche senza le sue false illusioni. Ha enfatizzato la bellezza autentica di Agnone e l’unicità del meridione italiano, spesso trascurato a favore di luoghi più famosi, ma che conserva la sua autenticità e la sua bellezza senza tempo.

Questi elogi e appelli a favore di Agnone come Capitale della Cultura 2026 sono stati condivisi anche da altri importanti scrittori, tra cui Dacia Maraini e Emanuele Trevi. Queste testimonianze dimostrano l’amore e l’orgoglio delle persone per la loro città natale, sottolineando l’importanza di Agnone come candidata ideale per questo prestigioso titolo culturale italiano.