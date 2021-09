Capienza concessa per 7500 spettatori, “Adesso tutti allo stadio”

L’abbiamo ribaltata. Tutti quanti insieme. Abbiamo sentito forte, in questi giorni, la spinta della gente di Campobasso. Della città, dei tifosi, delle istituzioni. Domenica finalmente verranno aperti nuovi settori a Selvapiana. Ci sarà ancora più spazio per il calore del popolo rossoblù. Nel momento di maggiore scoramento ha prevalso il dialogo e ne siamo orgogliosi. Tutte le componenti in causa hanno dimostrato di voler ragionare in maniera costruttiva per non perdere questa grande opportunità che è il calcio professionistico in Molise. Ora dobbiamo solo riempire lo stadio e far sentire la nostra voce sugli spalti. Nel pomeriggio ci saranno le indicazioni necessarie per la vendita dei biglietti: ci aspettiamo che non resti neanche un posto vuoto. La vittoria di stamattina è la conferma che, con unità di intenti, possiamo andare lontano: come società non abbiamo alcun dubbio. Campobasso è più unita che mai.