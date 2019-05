Capannone distrutto dalle fiamme, interdetta la zona circostante

Incendio in un centro lavorazione carni a Bagnoli del Trigno. Il rogo, scoppiato in un capannone, ha provocato una colonna di fumo visibile a molti chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti sei mezzi dei vigili del fuoco. Dalle prime informazioni il capannone risulta completamente distrutto. Per fortuna, al momento, sembrerebbero non esserci feriti. Intervenuti anche i Carabinieri che hanno interdetto la zona per evitare ulteriori rischi. Si indaga sulle cause dell’incendio. L’ipotesi di un cortocircuito appare la più probabile.