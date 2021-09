Una fotografia impietosa quella scattata dalla Fondazione Etica per il Corriere della Sera. Campobasso si piazza nel gruppone degli ultimi, mentre Isernia scivola al quart’ultimo posto nella classifica dei 109 Comuni capoluoghi di provincia per capacità amministrativa.

Sei i parametri analizzati: bilancio, governance, personale, servizi, appalti e ambiente.

Se d’Apollonio “piange”, Gravina non può certo “sorridere”.