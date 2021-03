Caos vaccini, le anticipazioni del servizio di La 7 (VIDEO)

La 7 ha pubblicato una breve anticipazione del servizio che andrà in onda questa sera, giovedì 11 marzo 2021, all’interno del format “Piazzapulita”, l’approfondimento giornalistico condotto da Corrado Formigli che si occuperà dei presunti “furbetti” del vaccino in Molise. La trasmissione analizzerà in particolare i fatti collegati alle dosi di vaccino inoculate ai dipendenti del gruppo Neuromed e di società collegate o entrate in contatto con l’istituto di ricerca, con un’intervista esclusiva all’eurodeputato Aldo Patriciello.