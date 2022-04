Caos traffico per il cantiere di un discount, l’assessore chiarisce: “Finirà tutto entro sabato”

Problemi alla circolazione stradale in viale 3 Marzo ad Isernia

In relazione ai problemi di circolazione stradale su Viale 3 Marzo, in prossimità del cantiere privato di un discount, l’assessore comunale alla polizia municipale, Domenico Di Baggio, ritiene opportuno fare alcune precisazioni.

“La polizia municipale – ha dichiarato l’assessore – si reca sul posto ad intervalli regolari per controllare la situazione. Ha provveduto, inoltre, ad accertare il possesso delle autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico, necessarie alla esecuzione delle opere.

Va chiarito, però, che i nostri agenti non possono operare da regolatori della viabilità per attività private, sebbene ci siano problemi di circolazione su arterie di collegamento comunali.

Per quanto mi è stato riferito, non pochi automobilisti rallentano e si soffermano ad osservare il cantiere, peggiorando la situazione. In ogni caso – ha concluso Di Baggio – i lavori stanno per terminare. Entro sabato dovrebbe essere tutto finito. Chiedo ai cittadini ancora un po’ di pazienza e spirito di collaborazione”.