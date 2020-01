Caos totale al Centro per l’Impiego: cittadini infuriati (VIDEO E FOTO)

La denuncia di una signora: «E’ la quarta volta che vengo per un timbro»

Centro per l’Impiego di Campobasso: ormai la situazione è insostenibile. Quotidianamente si registrano disagi per i tanti cittadini che sono “costretti” a recarsi presso gli uffici del capoluogo. Da mesi ormai l’ufficio pubblico può soddisfare le richieste solamente di un numero prestabilito di persone. E dunque alcuni cittadini, dopo essersi svegliato all’alba e dopo una fila di anche sei ore, sono costretti a tornare a casa a mani vuote. Anche i dipendenti stessi (ridotti ormai a un paio di unità) hanno segnalato la problematica ma al momento non è stata adottata nessuna soluzione per cercare di risolvere la problematica. Disagi che creano anche momenti di tensione all’interno dell’ufficio e proprio per questo, nelle ultime settimane, è stato richiesto e ottenuto il servizio di vigilanza. Le carenze però restano e per questo, stamane, una signora ha deciso di denunciare (nel video in allegato) le difficoltà alle quali vanno incontro quotidianamente i cittadini anche per avere un semplice timbro.