Caos senza fine nel reparto di Urologia del San Timoteo: si dimette anche la responsabile

Problemi a non finire nel reparto di Urologia dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Le dimissioni del dottor Giuseppe Zappia erano state legate anche al fatto che la dottoressa Alessandra Di Lallo era divenuta

responsabile dell’Unità operativa di Urologia dell’ospedale San Timoteo di Termoli lo scorso 7 luglio. Ma un nuovo terremoto ha scosso il reparto. Con nota del 31 luglio scorso la Di Lallo titolare dell’incarico, ha rassegnato le dimissioni, chiedendo di tornare in servizio nel reparto di Urologia dell’ospedale Cardarelli di Campobasso dove lavorava precedentemente. La Gollo ha dunque accolto le dimissioni della Di Lallo riassegnando il medico al reparto nel capoluogo. Ora si dovrà capire cosa accadrà.

“Con le inaspettate dimissioni, meno di un mese dalla nomina della dottoressa Alessandra di Lallo, a responsabile dell’Unità operativa dipartimentale di Urologia del San Timoteo- ha commentato Nicola Felice, presidente del Comitato San Timoteo-ora ci si attende la nomina e la contrattualizzazione al secondo della graduatoria, il dottor Giuseppe Zappia, già ultimo responsabile ff della stessa unità operativa.

In tal modo e con una auspicata adesione dell’ultimo bando pubblicato per 6 posti di urologia, il servizio di Urologia del San Timoteo potrà avere ancora un futuro, diversamente, inutile illudersi, questo territorio si ritroverà ancora più povero di assistenza sanitaria”.