Caos sanità e ospedali al collasso, Piazza Pulita (La7) in Molise

Gli inviati di Corrado Formigli, conduttore di Piazza Pulita, programma Tivù in onda ogni giovedì su La7, sono in Molise per preparare un’inchiesta sugli ultimi sviluppi giudiziari dell’emergenza sanitaria. Il commissario Giustini indagato e gli ospedali molisani al collasso che hanno reso necessario l’arrivo della Croce Rossa e dell’Esercito. Sono stati avvicinati dai giornalisti de La7 i principali protagonisti delle scottanti questioni sanitarie dell’emergenza pandemica che sta travolgendo il Molise. Tutto in onda giovedì prossimo su La7.