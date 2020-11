Caos sanità e doppio piano Covid, Fallica: “Toma ride ma i molisani per nulla”

Interviene sulla questione sanità e sul “caos” dei due piani Covid il consigliere comunale ed esponente del MoVimento 5Stelle, Matteo Fallica. “La notizia è questa: dal Molise sarebbero arrivati a Roma due piani di emergenza Covid; uno diverso dall’altro, uno “legittimo”, firmato dal commissario Giustini e l’altro “illegittimo” firmato esclusivamente dal direttore generale Asrem e la sub commissario Grossi.Ma cosa è successo?Partiamo dalle dichiarazioni di Toma durante la trasmissione Titolo V della settimana scorsa.Toma durante questa trasmissione televisiva ha dichiarato pubblicamente, mentre sventolava fogli di cui nessuno poteva leggere il contenuto, che il piano “Covid al Vietri di Larino”, presentato dal commissario Angelo Giustini a giugno scorso, sarebbe stato “bocciato” in quanto, sempre a detta di Toma, presentava delle “criticità”. Successivamente, il governatore Toma ha affermato che il piano covid presentato dal commissario Giustini, sia stato “bocciato” in quanto, oltre alle criticità suddette, lo stesso piano non rispondeva alle disposizioni contenute nel decreto Balduzzi.Chiariamo subito, il piano Giustini non è MAI stato bocciato.Ciò è rinvenibile anche dalla nota sottoscritta dal direttore generale della programmazione sanitaria, Andrea Urbani, con la quale si chiedeva semplicemente una modifica del piano presentato dal commissario Giustini; si riporta il passaggio:”…si rileva la necessità di apportare modifiche al Piano di Riorganizzazione dell’offerta ospedaliera per l’emergenza epidemiologica Covid 19…” (cfr. nota del 07.07.2020).Il commissario Angelo Giustini, il 23 novembre, pubblica un comunicato informativo trasmesso alla Regione, al tavolo tecnico e ai sindaci, chiarendo di aver presentato un piano per l’apertura del Vietri di Larino come centro Covid e che tale piano doveva essere modificato a seguito della missiva ministeriale. In tale comunicato Giustini dice ancora che, oltre a quello presentato da lui, esisterebbe un altro piano Covid che puntava all’ospedale Cardarelli di Campobasso, ma quest’ultimo a firma della sub-commissario Ida Grossi, del direttore generale dell’ASREM, Oreste Florenzano e dal direttore sanitario Virginia Scafarto. Questo piano, sostiene Giustini, sarebbe “illegittimo” in quanto non autorizzato dal commissario stesso, unico abilitato a presentare il piano covid.Inoltre, dal tenore della comunicazione, sembrerebbe che Giustini si sia dovuto uniformare alla richiesta contenuta nell’altro piano covid, “…il commissario ha dovuto riprogrammare un nuovo progetto in brevissimo tempo che pur di ottenere un minimo utile…escludeva larino Centro-Covid…”. Dinanzi a questa trama che farebbe impallidire il teatro dell’assurdo di Beckett – ha affermato Fallica – le paure e le perplessità dei cittadini molisani sono tante e legittime, per esempio:1- Come può un governatore mentire o confondere gli effetti di una “bocciatura” con quelli di “richiesta modifica”?2- Come può un commissario alla sanità, unico titolato a presentare un piano covid, presentare un piano al ministero “…in brevissimo tempo…” basato su scelte prese da altri in totale antitesi alle sue e, soprattutto, come può un commissario alla sanità presentare un piano pur consapevole delle conseguenze tragiche che genererebbe? (lui stesso afferma “…mio malgrado…”); In buona sostanza sto piano non convince neppure lui!. Sarebbe lesa maestà porre queste domande? Intanto ieri pomeriggio, alle 18 a Palazzo Chigi, si è discusso della complessa e imbarazzante questione della scelta del commissario in Calabria e con molta probabilità, per analogia di argomenti e situazioni, si è parlato anche del Molise. Verrà commissariato il commissario e tutto ritorna nelle mani del governatore? Qui in Molise si brancola nel caos più totale: tra bugie dei politici e fallimenti dei tecnici, tutto a costo di vite umane. E ciliegina sulla torta proviene dalla stampa nazionale. Non è accettabile assistere a “inchieste giornalistiche” fatte in ginocchio, senza un contraddittorio robusto.Quello andato in onda su Titolo V, è esempio di un giornalismo non preparato che si è rivelato un cuscino per Toma che ha potuto dire la sua senza domande che stimolavano la fuoriuscita della verità sulla situazione molisana. Nelle domande della giornalista si faceva perfino confusione tra “unità di crisi” e “tavolo tecnico”. Toma se la rideva… i molisani per nulla. Una Guernica”.