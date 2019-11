Caos Sanità, crescono i comitati spontanei

Il sindacato Soa: «L’onda di protesta sempre più grande in tutta la regione»

«Da Campobasso e Isernia ad Agnone a Termoli dilagano le proteste spontanee, questa è la realtà e la strada giusta da intraprendere». Inizia così il comunicato a firma del Soa (sindacato operai autorganizzati) che aggiunge: «La politica regionale in questi giorni sta cercando di controllare gli animi, dai messaggi di solidarietà ai manifestanti alla disponibilità degli stessi di protestare insieme alla popolazione, alquanto assurdo e ridicolo solo pensare che chi ha prodotto il danno e il disastro sanitario in questa regione oggi voglia guidare le proteste; le persone si stanno svegliando dallo stato comatoso che era quasi irreversibile; la politica a parole dichiara la contrarietà alle probabili scelte commissariali di governo e nel frattempo mantiene il segreto di Pulcinella anche sul presunto piano operativo. Intanto – concludono – anche ad Agnone ieri un grande presidio di cittadini e studenti hanno alzato il livello della protesta, l’onda diventerà sempre più grande in tutta la regione e sarà sempre più difficile cavalcarla ma soprattutto fermarla».