Caos Regione, Toma azzera la Giunta: vicina l’eliminazione della legge sulla surroga

Nel momento più difficile della storia italiana e molisana, un vero e proprio uragano si abbatte sulla Regione. In questi minuti, ore 22.30 di giovedì 16 aprile, sta per essere pubblicato il decreto sull’azzeramento della Giunta regionale. Da indiscrezioni sembrerebbe che tutti gli assessori regionali si siano dimessi. Ad eccezione di Mazzuto che è stato comunque revocato dal decreto di azzeramento del governatore. Ma sarebbe un atto concordato con il presidente Toma. Che dovrebbe presentarsi lunedì in consiglio con un’integrazione dell’ordine del giorno. Al primo punto all’ordine del giorno dovrebbe esserci l’eliminazione della legge che prevede la surroga dei consiglieri regionali. Quel meccanismo per il quale al consigliere che viene nominato assessore subentra il primo dei non eletti. E gli assessori, come noto, non hanno diritto di voto. Passando questa norma andrebbero fuori dal consiglio i surrogati, vale a dire Antonio Tedeschi, Nico Romagnuolo, Massimiliano Scarabeo e Paola Matteo. In tal modo il governatore potrebbe rinominare la stessa Giunta, ma questa volta i componenti avrebbero diritto di voto. E cosi il presidente avrebbe un maggior controllo sul Consiglio. Come si dice in gergo, avrebbe i numeri. Che ultimamente sono stati risicati. Questa una prima ipotesi. Che non necessariamente avverrà la prossima settimana, ma sicuramente in un futuro prossimo. L’altra, invece, prevedrebbe esclusivamente le dimissioni degli assessori per far in modo che possano tonare in Aula per votare il Bilancio e successivamente sarebbero rinominati, probabilmente non tutti, e tornerebbero in consiglio sempre i primi dei non eletti. Insomma la situazione è poco fluida e in questo momento d’emergenza, probabilmente non è proprio il massimo per la Regione Molise. L’unica certezza riguarda l’azzeramento della Giunta.



IL VERBALE DI GIUNTA