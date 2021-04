Caos movida in via Ruffini, il comune posizionerà un cancello per sbarrare l’ingresso ai vandali

Dopo l’ennesimo grido d’aiuto dei residenti del centro di Termoli, in particolar modo quelli della zona tra via Ruffini e via Toti ecco che qualcosa si è mosso. Dopo la nostra denuncia, infatti, il comune di Termoli è voluto correre ai ripari per venire incontro agli abitanti della centralissima zona. Nella giornata di venerdì, infatti, i tecnici del comune del ramo lavori pubblici si sono recati sul posto per un sopralluogo. L’idea sarebbe quella di posizionare un cancello che non permetterebbe ai vandali di andare ad urinare o fare altro davanti ai portoni d’ingresso delle case che insistono in quell’area. Evitare dunque che le scene di degrado si replichino ad ogni fine settimana con i residenti che puntualmente la mattina sono costretti ad armarsi di pazienza per andare a ripulire il tutto con acqua e candeggina, così come accaduto e documentato anche nella notte appena trascorsa. I lavori, presumibilmente, potrebbero essere presi in carica prima dell’inizio dell’imminente stagione estiva.