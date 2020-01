Caos Giunta, il chiarimento dell’onorevole Aldo Patriciello

«Rispetto il ruolo di chi ricopre incarichi di governo del territorio»

In merito all’articolo “Dietro al ‘caos Giunta’, la perenne guerra Iorio-Patriciello”, l’onorevole Aldo Patriciello, europarlamentare, chiarisce: «C’è la mia completa estraneità alla vicenda delle cui dinamiche politiche e personali, è opportuno dirlo con grande franchezza, non mi sono mai interessato. È noto infatti che la composizione della Giunta e le sue possibili modifiche sono un’esclusiva prerogativa del Governatore della Regione: si tratta, insomma, di scelte politiche di cui, come parlamentare europeo e cittadino di questa Regione, posso solo prendere atto, rispettando in tal modo il ruolo di chi ricopre incarichi di governo del territorio. Mi preme, inoltre, sgombrare il campo da ulteriori equivoci: io e Michele Iorio non siamo affatto “nemici”, né sul piano personale, né tantomeno su quello politico. Abbiamo collaborato fianco a fianco per tanti anni ed oggi, pur con ruoli e responsabilità politiche differenti, offriamo il nostro contributo per la crescita e il benessere di questa terra. Comprendo e tutelo fino in fondo la libertà e l’esigenza – per chi fa informazione – di ricercare le notizie e i possibili retroscena: la stampa è uno dei pilastri fondamentali di una democrazia. E tuttavia non posso non smentire con forza la ricostruzione dell’articolo summenzionato, lontano com’è dalla realtà e dal mio modo di concepire la politica».