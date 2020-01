Caos e risse al Centro per l’Impiego, parlano i cittadini: «Non è un Paese civile»

A piazza Molise anche l’assessore al Lavoro Mazzuto: «Presto soluzioni»

Dopo giorni di tensioni e di proteste qualcosa sembra muoversi presso il Centro per l’Impiego di Campobasso. Questa mattina ci siamo recati a piazza Molise per raccogliere le testimonianze di tanti cittadini che da giorni sono in fila, in alcuni casi dalla notte, per poter espletare un servizio che sarebbe un diritto. Anche questa mattina abbiamo registrato momenti di nervosismo, ma siamo riusciti a parlare anche con l’assessore al Lavoro della Regione Molise Luigi Mazzuto, presente sul posto, che ha assicurato soluzioni immediate.

IL SERVIZIO IN ALTO