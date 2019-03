Caos e immondizia, degrado al centro storico: «Restituiteci Vico Pizzoferrato»

CAMPOBASSO

«Vico Pizzoferrato, nello slargo che si apre all’altezza dell’arco in corrispondenza dei numeri civici 14, 16, 18, 20, è meta frequente di giovani che, in vari momenti del giorno, ma preferibilmente di sera, vi si “accampano” per mangiare, fumare e drogarsi». Questa la segnalazione di Lucio, un cittadino che ci scrive per lamentare una situazione di disagio che persiste in una particolare zona del centro storico cittadino.

«La loro chiassosa e imbarazzante presenza – si legge nella segnalzione – nuoce a chi ha scelto di vivere nel silenzio del centro storico di Campobasso denso di riferimenti e atmosfere di vita di passata civile solidarietà.

I sacchetti di spazzatura, non differenziata, inoltre, accumulati in prossimità della fontanella, non funzionante, contribuiscono a dare alla pittoresca scalinata di Vico Pizzoferrato una disgustosa immagine di disordine e degrado che la città non merita.

I residenti e i cittadini tutti – conclude – chiedono che ci siano controlli per il comune bene».