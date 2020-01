Caos Centro per l’Impiego, Toma furioso convoca Mazzuto e il dirigente

La situazione sta degenerando e la pazienza dei cittadini è ormai al limite. Utenti costretti ad estenuanti file notturne, al freddo e al gelo, per poter espletare delle semplicissime formalità. Il Centro per l’Impiego di Campobasso è al collasso e i cittadini del capoluogo di regione non sono più in grado di sopportare disagi che sono realmente da terzo mondo. In un momento storico in cui il lavoro è una chimera, il fortunato che riesce a trovarlo, è costretto a combattere con le inefficienze della pubblica amministrazione per riuscire ad avere, ad esempio, una semplice Did (dichiarazione di disponibilità al lavoro), certificato indispensabile per poter firmare un nuovo contratto di lavoro. Come abbiamo ampiamente documentato nei giorni scorsi, a piazza Molise a Campobasso la situazione è realmente non più tollerabile. File notturne (L’ARTICOLO QUI) e cittadini furibondi (L’ARTICOLO QUI).

Oggi, venerdì 10 gennaio, abbiamo chiesto conto dell’incresciosa situazione al governatore Toma: «Sto cercando di avere un quadro chiaro di quello che sta accadendo – ha commentato Toma – ed ho convocato per domani mattina il dirigente e l’assessore competente (Pio Amore e Luigi Mazzuto ndr). Se il problema risiede nella mancanza di personale, aumenteremo la dotazione. Se, invece, i disagi derivano dall’orario di lavoro, cercheremo di allungarlo. Se verranno fuori altre problematiche, cercheremo di affrontarle. Proprio per queste ragioni ho convocato dirigente e assessore che mi dovranno delle spiegazioni».

Probabilmente si aumenterà il personale facendo ricorso a dei contratti co.co.co, in attesa di risolvere in modo strutturale il problema. Ad Isernia queste problematiche non sussistono in quanto la Provincia, prima che le competenze passassero alle Regioni, aveva espletato le procedure concorsuali, aumentando la dotazione di personale. Cosa che, invece, non è stata fatta dalla provincia di Campobasso.

Noi abbiamo provato a contattare anche l’assessore Luigi Mazzuto, il cui telefono, però, è squillato a vuoto per tutta la giornata. mdi