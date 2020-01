Caos al San Timoteo, «i volumi ci sono ma si preferiscono altre zone»

Il Comitato Voglio Nascere a Termoli interviene dopo le problematiche che si stanno verificando al laboratorio analisi e al centro trasfusionale

Continua il caos all’ospedale San Timoteo di Termoli. Sotto la lente del Comitato Voglio Nascere a Termoli non solo la questione del punto nascita ma anche la sopravvivenza dell’ospedale nel suo complesso. Alla luce di quanto sta accadendo con il laboratorio analisi e il centro trasfusionale il Comitato vuole vederci chiaro. «Abbiamo parlato con l’utenza ci sono persone che ci hanno accolto con le lacrime agli occhi perché è una situazione non più sostenibile. I volumi di lavoro ci sono e non giustificherebbero il venir meno dei servizi invece si preferisce privilegiare altre zone». Annunciata anche l’assemblea pubblica che si terrà la settimana prossima.