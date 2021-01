Caos ai centri prenotazione Asrem, andando in farmacia si evitano le file

Infinite polemiche e proteste, con code interminabili agli sportelli dei centri di prenotazione dell’Asrem. La gente è esasperata per le file interminabili e gli accessi limitati che costringono spesso gli utenti a tornare più volte per prenotare. Una autentica via Crucis, ma raccogliendo informazioni, abbiamo scoperto che esiste una strada alternativa per evitare la ressa davanti agli sportelli dell’Asrem, è quella delle farmacie che si sono dotate delle apparecchiature elettroniche per le prenotazioni, vediamo come si è organizzata, per esempio la farmacia di san lazzaro a Isernia.