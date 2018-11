Cantine di…vine a Guardiaregia, l’arrivo dell’Uomo-Orso di Jelsi

Tradizioni… ritualità e folklore caratterizzano la nostra storia, il nostro essere molisani. In questi giorni, in diversi comuni sono in programma feste legate alle nostre origini e ai prodotti della nostra terra, come Cantine di…vine a Guardiaregia, aperte fino a stasera, e dove ieri è arrivato l’Uomo-Orso di Jelsi durante la manifestazione. Un legame tra comuni e persone. Dove il rito ha preso il sopravvento. L’uomo-Orso è una delle maschere molisane, come il Diavolo di Tufara e l’Uomo-Cervo di Castelnuovo al Volturno. Pierluigi Giorgio, attraverso la ballata da lui scritta, ha offerto anche un importante spunto di riflessione sull’importanza dell’essere liberi.