Cantieri e semafori sulla Fondovalle Tappino, le proteste dei cittadini

«I lavori vanno avanti ormai da 4-5 mesi e, ormai, dovrebbero essere a buon punto. Invece, sembra che non se ne veda mai la fine perché, dovendo percorrere questa strada per quattro volte al giorno, è da tanto tempo che non vedo operai al lavoro in questi due cantieri che distano poche centinaia di metri tra loro con il senso unico alternato della circolazione che è regolato dai semafori». È quanto segnalato alla nostra redazione da un cittadino pendolare, residente in un comune dell’area fortorina che quotidianamente raggiunge Campobasso percorrendo la Fondovalle Tappino, «con i semafori, collocati l’uno all’altezza del bivio di Gambatesa e l’altro poche centinaia di metri dopo, che – ha precisato – fanno allungare di 20 minuti il tempo di percorrenza».

Questa situazione «incide ancora di più per chi si sposta verso il capoluogo molisano per motivi di studio, sanitari, di lavoro e quant’altro dai paesi che si trovano poco oltre il confine pugliese come, ad esempio Carlatino e San Marco La Catola, e quello campano come San Bartolomeo in Galdo, per citarne un altro. In vista della stagione autunnale ed invernale ormai alle porte – ha ricordato – non mi sento affatto di essere ottimista sull’eventuale fine dei lavori proprio perché sappiamo quanto possono influire le condizioni atmosferiche connesse con il periodo ormai prossimo. Ad ogni modo – ha concluso il cittadino pendolare – mi auguro che la situazione possa sbloccarsi perché gli utenti molisani e delle regioni confinanti non possono più sopportare questo calvario».