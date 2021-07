“Cantiere di Transizione”: 15 milioni di euro per «cambiare il volto della città» (INTERVISTE E GALLERIA FOTO)

Questa mattina, giovedì 29 luglio, alle ore 10.30, presso la Sala Civica al piano terra di Palazzo San Giorgio, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina ha illustrato, in conferenza stampa, i particolari specifici degli interventi previsti con l’attuazione del progetto “Cantiere della Transizione” (CLICCA QUI per scaricare il documento). «Un progetto tutto made in Comune di Campobasso – ha detto il sindaco Gravina – tutto finanziato con fondi nostri. Credo che si cambierà il volto della città e migliorerà qualità della vita dei cittadini».

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi del Molise, professor Luca Brunese, il dirigente del Comune di Campobasso, arch. Giuseppe Antonio Giarrusso, e il professor dell’Università degli Studi del Molise, Stefano Panunzi.

"Cantiere di Transizione": 15 milioni di euro per «cambiare il volto della città»