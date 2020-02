Canti, balli ed emozioni, il Carnevale che fa innamorare una città

Successo per la seconda settimana di manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale di Termoli, oltre 400 i partecipanti

Quattro carri allegorici e una sfilata che ha fatto divertire ed emozionare i tantissimi che hanno approfittato della domenica di tempo decisamente mite per affollare il centro di Termoli. Anche la città bassomolisana ha festeggiato il suo Carnevale. Una manifestazione fortemente voluta dall’amministrazione comunale che ha visto le associazioni e le scuole di ballo di Termoli, assieme al Liceo Artistico che ha realizzato due dei quattro carri, sfilare per le strade del centro cittadino. Musica, colori, coriandoli, maschere di tutti i generi per quella che è sicuramente la manifestazione più “pazza” dell’anno. Oltre 400 i figuranti che hanno sfilato per le strade della città assieme alle associazioni Fly Zone, Emozioni Latine, Peter Pan, Dance With me, Free Dance, Sorridere sempre Onlus, I Cavalieri di Termoli, Pro Loco, Francesco Del Ciotto e i Ragazzi del Carnevale. Assieme a loro hanno contribuito anche due classi del Liceo Artistico di Termoli. I quattro carri hanno avuto come temi l’omaggio a Termoli e alla Gente di Mare, la Bella e la Bestia, Bollywood e i Cavalieri di Termoli. Nella mattinata i bambini si sono potuti divertire con lo spettacolo dei maghi cittadini e nella serata il gran finale della manifestazione che quest’anno l’amministrazione comunale e l’assessore Michele Barile ha voluto spalmare lungo due fine settimana per dare la possibilità a tutti di divertirsi e di dimenticare i problemi per una giornata.