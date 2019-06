Canti, balli e risate. Roberti festeggia in piazza

REDAZIONE TERMOLI

Ha voluto ringraziare le tante persone che sono giunte in piazza Duomo per festeggiare insieme un risultato per certi versi atteso ma sicuramente emozionante. Canti, balli, gioia e amicizia a Termoli dove la cittadinanza si è stretta attorno al nuovo sindaco Francesco Roberti che ha organizzato una festa di piazza proprio per ringraziare i tanti che lo hanno votato ma anche gli altri termolesi perché, come affermato dallo stesso Roberti il giorno della proclamazione «la campagna elettorale è finita e noi siamo tutti termolesi. Grazie per essere intervenuti in questa piazza – ha affermato il primo cittadino – è la nostra festa. Siamo arrivati fin qui perché tutti insieme abbiamo lavorato nella stessa direzione e continueremo a farlo nell’interesse di Termoli, dei termolesi e per rendere più bella questa città». Un messaggio di distensione e di positività quello che ha voluto lanciare Roberti ringraziando i tanti cittadini che lo hanno sostenuto in questa campagna elettorale e che gli hanno dato fiducia. Un’aria di spensieratezza, una pausa per ricaricare le batterie che, però, non lo sta distogliendo dai primi obiettivi della sua amministrazione comunale. Primo fra tutti la formazione della Giunta: un esecutivo che sarà allargato, presumibilmente, a 6 persone e che sarà composto sia dalla parte politica (rappresentata, si presuppone, dagli eletti che hanno preso il maggior numero di consensi), sia da quella tecnica. I bene informati parlano di un paio di assessori esterni. Vanno avanti gli incontri con i partiti della coalizione e resta da capire quali saranno le scelte delle compagini maggiormente rappresentative del centrodestra, tra queste la Lega e i Popolari di Vincenzo Niro. Voci di corridoio parlano di un Michele Marone vicino alla presidenza del consiglio comunale, ruolo sicuramente di rappresentanza, e di un Vincenzo Ferrazzano vicino all’assessorato, forse quello ai Lavori pubblici. Attenzione anche verso le quote rosa che potrebbero essere rappresentate da Silvana Ciciola (che prenderebbe, quindi, il posto di Antonio Di Brino tra gli eletti in Giunta nelle file di Fratelli d’Italia) e di Rita Colaci. Si mormora anche il nome dell’esterno Tony Spezzano per un puzzle fatto di diversi tasselli che devono incastrarsi alla perfezione. Ancora qualche giorno di attesa, quindi, e anche la Giunta sarà composta. Roberti ha parlato di una unione di intenti e di coesione che lo dovrebbe portare a mettere insieme tutti i tasselli del puzzle.