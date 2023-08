Cantalupo, al via i festeggiamenti per San Salvatore

CANTALUPO NEL SANNIO. Come ogni piccolo comune molisano, anche Cantalupo nel Sannio in estate riabbraccia tanti cittadini emigrati. Dopo i festeggiamenti di Sant’Anna con tante iniziative che si sono svolte, in paese è tutto pronto anche per la festa di San Salvatore, Santo Patrono di Cantalupo. Domenica 6 agosto alle 8 è prevista la Santa Messa e il rito antico e alle 11 la Santa Messa Solenne e la processione. Per quanto riguarda il programma civile, alle ore 21 è in programma l’evento con vitello e maiale allo spiedo, panini con salsiccia e altro ancora. La serata sarà allieta da Vittorio il fenomeno con uno spettacolo che si preannuncia molto divertente. Infine, alle 23 sono in programma i fuochi pirotecnici. «Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa festa, le attività, il parroco e l’amministrazione comunale – spiegano dal comitato. Vi aspettiamo a Cantalupo per una serata all’insegna del buon cibo e del divertimento».