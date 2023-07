Canoni concordati, siglato l’accordo territoriale per Ferrazzano

In attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del D.M. 16/01/2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stato siglato oggi nella sala consiliare del Comune di Ferrazzano (CB), l’Accordo Territoriale tra il sindaco Antonio Cerio e le organizzazioni Sindacali dei Proprietari e degli Inquilini.

Frutto dell’impegno del presidente F.I.M.A.A. (Federazione Italiana Mediatori Agenti di Affari) Confcommercio Molise Dina d’Onofrio, nonché consigliere nazionale CONFAPPI (Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare), “il Contratto a canone concordato/calmierato, molto conveniente dal punto di vista fiscale – dichiara d’Onofrio a margine dell’incontro – consente di poter scegliere tra diverse tipologie di contratti: contratto di affitto a canone concordato con durata minima di 3 anni rinnovabile automaticamente di 2 anni, Contratti transitori per esigenze transitorie di una delle parti durata fino a 18 mesi e, infine, i Contratti per studenti universitari durata da sei mesi e fino a 3 anni”.

Per questi contratti, che applicano un canone ridotto rispetto ai valori di mercato, calcolato su fasce minime e massime come definite dagli Accordi territoriali sottoscritti tra le organizzazioni della proprietà e quelle degli inquilini, sono previste, in varia misura, anche alcune agevolazioni fiscali, tra cui l’opzione facoltativa della cedolare secca in misura ridotta al 10% oltre ad uno sconto IMU.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste, sarà necessario richiedere alle organizzazioni firmatarie degli accordi territoriali il rilascio di un’apposita attestazione. Tale documento serve per certificare che il contenuto del contratto è conforme a quanto previsto dall’accordo territoriale e che quindi rispetta i requisiti previsti per l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste.