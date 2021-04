Canone Unico (ex Tosap e Cosap), prorogata esenzione fino al 30 giugno. Boccata d’ossigeno per le attività

Tutto ciò che è all’interno delle aree mercatali in spazi aperti, anche attrezzati, rientra nell’esenzione Cup. E’ quanto previsto dal nuovo decreto sostegni, che proroga di fatto quanto già previsto dai precedenti provvedimenti, consentendo alle attività di avvalersi di uno sgravio prezioso. Misura non prevista, invece, per altre forme di vendita ambulante, dato che nel capoluogo non è consentito il commercio ambulante itinerante.

La boccata d’ossigeno sul canone unico (che ha sostituito proprio nel 2021 Tosap e Cosap) consentirà alle attività di utilizzare spazi esterni senza oneri ulteriori almeno fino al prossimo 30 giugno. Con un dettaglio: tutti gli esercenti intenzionati a fare commercio all’esterno saranno comunque chiamati a farne regolare richiesta, comunicare i mq e le relative occupazioni. Allo scadere del termine ultimo, saranno fatti dei controlli.

“Non ci sono oneri burocratici -ha spiegato l’assessore al Commercio Paola Felice – bisognerà però attenersi a delle procedure regolamentari, che obbligano chi è interessato a farne richiesta”. Se per il Cup il Decreto Sostegni ha consentito di procedere con l’esenzione al 30 giugno, resta più complicata la strada che porta ad altri sgravi. “Faremo tutto il possibile – la promessa dell’assessore – ma dobbiamo anche tenere i conti in ordine. Non possiamo permetterci di fare il passo più lungo della gamba essendoci delle esigenze di bilancio da rispettare”. Il centrodestra, in particolare, aveva chiesto uno sforzo all’amministrazione a tutela di partite Iva ed esercenti mediante sburocratizzazioni e facilitazioni economiche, in risposta alla grossa crisi generata dalla pandemia. Una richiesta che, almeno per il momento, resterà nel cassetto.