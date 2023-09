Canneto e vegetazione in fiamme alla foce del Biferno, paura a Rio Vivo

Continuano le giornate di caldo in Molise accompagnate dallo spirare di venti caldi, specialmente sulla costa, i quali fanno aumentare ulteriormente il rischio di incendi più o meno vasti. Questa sera, mercoledì 13 settembre, per cause ancora da accertare, le fiamme si sono sviluppate alla foce del Biferno nella zona di Rio Vivo a Termoli in via Del Germano Reale. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso, allertati da numerose chiamate di passanti e cittadini impauriti e preoccupati, sono giunti sul posto con diverse squadre per domare le fiamme e hanno dovuto lavorare a lungo a causa del terreno particolarmente impervio che caratterizza l’area del rogo.