Cannabis light, limitazioni all’apertura di negozi in città: prorogata l’ordinanza

CAMPOBASSO

Il sindaco di Campobasso Antonio Battista ha proprogato l’ordinanza n. 30 del 9 novembre 2018, con scadenza oggi, giovedì 28 febbraio, fino al prossimo 31 marzo 2018 con cui si vieta l’apertura sul territorio comunale di negozi e punti vendita al dettaglio di prodotti a base di cannabis, cannabis light e canapa legale a meno di 500 metri da aree sensibili quali istituti scolastici, luoghi di culto, strutture a carattere culturale e sportivo, strutture sanitarie ed ospedaliere residenziali o semiresidenziali, stazioni ferroviarie e terminal bus.

Ancora in assenza di un regolamento ad hoc, stilato dall’apposita Commissione, al fine di regolare l’apertura e la gestione di punti vendita al dettaglio di cannabis e marijuana, da Palazzo San Giorgio arriva una nuova proroga dell’ordinanza. La prima venne emanata il 2 agosto scroso in concomitanza dell’inaugurazione di un negozio nel capoluogo situato a pochi passi da una scuola considerato luogo sensibile. Un’ordinanza che ricalca le prescrizioni contenute nel Regolamento Comunale per l’Esercizio del gioco lecito.