Canna fumaria a fuoco, semidistrutto casolare di campagna

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Campobasso con due mezzi e un’autoscala bonificando e mettendo in sicurezza la copertura dell’edificio

Nella tarda serata di ieri, una squadra dei Vigili del Fuoco di Campobasso, con due mezzi antincendio e l’ausilio di un’autoscala, è intervenuta in una località in agro di Fossalto per l’incendio di una canna fumaria che ha provocato importanti danni ad un fabbricato (un piano terra e solaio di copertura ) tali da rendederlo inagibile.

Una volta domato il rogo, la squadra dei Vigili del Fuoco ha eseguito le operazioni di bonifica e messa in sicurezza del solaio di copertura in legno e sottotetto della struttura andata in fiamme.