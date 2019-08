Canile, il Comune: «Dalla Regione attendiamo ancora 45mila euro»

CAMPOBASSO

Il Comune di Campobasso, tramite la determina dirigenziale del Servizio tutela e benessere animali (numero 2376 del registro generale dell’8 agosto 2019) ha chiesto alla Regione Molise (servizio Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare), il saldo finale (sui 100mila euro complessivi di cofinanziamento), pari a 45mila euro per i lavori di adeguamento del canile comunale di Santo Stefano. Lo stesso atto comprende il certificato di regolare esecuzione e la scheda di rendicontazione finale delle opere eseguite dalla ditta Acquaviva S.r.l. con sede ad Acquaviva (Isernia) e con la direzione lavori affidata all’archittetto Stelvio Bagnoli, istruttore tecnico del Comune di Campobasso.

Il canile comunale di Santo Stefano è stato realizzato nel 2000 ed era destinato ad accogliere circa 500 cani, estesi poi a mille con l’esplosione in città del fenomeno randagismo, in primis per la mancanza di ricoveri idonei da parte dei Comuni limitrofi dove ospitare i cani abbandonati. La struttura è stata oggetto di continui e successivi interventi di adeguamento, ritenuti necessari ed urgenti in base alle esigenze del momento: si va dall’ampliamento nel 2009 per accogliere i cani precedentemente ubicati nell’ex Mattatoio, opportunamente smantellato, fino agli interventitampone su una frana che si è staccata nel 2016 rendendo impraticabile un’intera area del canile che, nell’estate 2018, ospitava circa 220 cani grazie anche al lavoro delle associazioni operanti sul territorio, come riconosciuto all’epoca dall’ex assessore comunale alle Politiche Sociali, Alessandra Salvatore.

Il progetto in questione prende le mosse dal 2015 quando la Regione Molise, con la delibera di giunta numero 352, approvò il bando per la presentazione delle domande di cofinanziamento di progetti finalizzati alla lotta al randagismo destinando 150mila euro al risanamento/riqualificazione di canili pubblici esistenti per gli animali d’affezioni. Dal canto suo, nel 2016, il Comune di Campobasso, con delibera di giunta numero 232 ha partecipato al bando presentando domanda di cofi- nanziamento alla Regione per 100mila euro sui 200mila del costo complessivo dell’intero progetto per il risanamentoi/riqualificazione del canile municipale “M. Civerra”.

Infine, come risulta dal Certificato di ultimazione dei lavori, gli stessi sono stati dichiarati conclusi il 28 giugno scorso. Adimo