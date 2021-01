Canile di Santo Stefano, una questione irrisolta. Ma sarebbero in arrivo fondi dalla Legge di Bilancio 2021

La Legge di Bilancio 2021 garantirebbe alcune possibilità che il comune di Campobasso non intende lasciarsi sfuggire. Una di queste, urgente e tornata alla ribalta nei mesi scorsi, riguarda finanziamenti per la costruzione di nuovi canili o l’adeguamento degli stessi al fine di garantire i requisiti richiesti dalla normativa regionale.

Campobasso, da questo punto di vista, presenta un quadro deficitario a tal punto da rientrare nelle somme (circa 5 milioni) pronte ad essere ratificate dal governo nazionale per quei comuni che vivono situazioni preoccupanti. Chiusa a suo tempo la improponibile struttura di via Garibaldi, non si è mai raggiunto uno stato di tranquillità: il canile di Santo Stefano, diventato nel tempo il punto di riferimento principale, necessiterebbe di lavori per circa 700mila euro, considerato anche il progressivo peggioramento degli ultimi mesi tra lockdown e carenza nei servizi.

A tutto questo vanno aggiunte le pressioni giunte dalle associazioni animaliste, che spingono fortemente per una ricollocazione dei randagi nel minor tempo possibile dopo aver lanciato vari appelli caduti nel vuoto. Il quadro sembra chiaro benchè alimentato da un solo dubbio. L’amministrazione, colta l’opportunità proveniente dalla LdB, dovrebbe a quel punto scegliere se dirottare le risorse su una struttura tutta nuova o sulla ristrutturazione del canile di Santo Stefano. l.l.