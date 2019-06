Cani in passerella domani a Campobasso

CAMPOBASSO

Domani mattina, a partire dalle 10 nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale Monforte a Campobasso, si terrà l’esposizione nazionale canina-gruppo cinofilo “Luigi Nerilli” alla quale parteciperanno gli amici a quattro zampe di tutte le razze. Al termine della manifestazione, si terranno le premiazioni per alcune categorie speciali. Prenderà parte alla kermesse, in qualità di sponsor, la farmacia veterinaria e pet-shop “Zoo.vet” di Giovanna Butera che si trova in via Sardegna a Campobasso ed è attiva da 20 anni.