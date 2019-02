Cani e deiezioni, 30 le multe eseguite dalla Polizia Municipale

REDAZIONE TERMOLI

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dalla Polizia Municipale impegnata su più fronti al fine di garantire la sicurezza, il rispetto delle regole ed il decoro della città. In questi giorni gli agenti della Polizia Municipale sono impegnati in diverse zone e quartieri come Colle Macchiuzzo, quartiere San Pietro, via Firenze, viale Trieste e il centro cittadino. Sono stati controllati 230 cani (riscontro del microchip e registrazione all’anagrafe canina) ed è stato verificato che i padroni avessero con sé il kit, o comunque quanto necessario, per raccogliere le deiezioni. La maggior parte dei controlli ha dato esito positivo, in 30 casi invece, sono state riscontrate irregolarità e sono state elevate in totale 30 multe.