Cani al gelo e senza cibo, la scoperta degli animalisti. Denunciato il proprietario: è un veterinario Asl

Cani da caccia e da tartufo, sette per la precisione, in box fatiscenti, senza cibo e senza igiene, abbandonati nel fango. Con una aggravante non da poco: il proprietario è un veterinario Asl. La storia incredibile arriva dalla provincia di Isernia – dove esponenti del movimento ‘Stop Animal Crimes Italia’, giunti sul posto per approfondire un’altra questione sugli allevamenti dei cavalli, si sono accorti dello stato di abbandono e indecenza in cui versavano questi box con all’interno diversi cani, quattro segugi e tre lagotti.

Dopo aver chiamato la Guardia Forestale, e raccolto gli elementi del caso, la conferma: verrà depositata denuncia presso la Procura della Repubblica. “Non sappiamo in che modo e con quali decisioni siano intervenuti Forestale e Carabinieri – spiega Giancarlo Calvanese, responsabile operativo regionale della Stop Animal Crimes – ignoriamo l’esito del loro controllo. Tuttavia procederemo con una denuncia per la gravità della situazione, avendo assistito ad una scena davvero sconcertante. Il proprietario ci invitava ad andar via con un atteggiamento scontroso, poi abbiamo atteso l’intervento della Forestale chiedendo di fare chiarezza sui box e sul rifugio, che chiamerei ‘lager’ a tutti gli effetti”.

Secondo il regolamento regionale, “chiunque possieda o detenga animali da compagnia è responsabile della loro salute e del loro benessere, ed è pertanto obbligato a garantire loro adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei bisogni fisiologici ed etologici secondo l’età, il sesso, la specie e la razza”. Vanno inoltre garantite “condizioni igieniche ed ambientali, cibo e acqua, cure sanitarie, adeguato riparo dalle intemperie climatiche. L’uomo, veterinario Asl con la passione per la caccia, sarà denunciato per maltrattamento. L.L.