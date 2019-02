Cane tosato nel parchetto dove giocano i bambini, «Siamo al limite»

REDAZIONE TERMOLI

Una situazione che ha dell’incredibile quella che è apparsa davanti agli occhi di mamme, bambini e passanti che si trovavano oggi al parchetto giochi di via Maratona a Termoli. Nei pressi di una panchina di cemento sono stati rinvenuti peli tosati di animale, forse un cane. Un qualcosa che ha turbato e non poco i genitori dei bambini che giocano all’interno del parchetto che sembra essere sempre più esposto alla mercé di balordi. Impossibile pensare che qualcuno abbia deciso di tosare lì un cane, in barba al buon senso civico.