CAMPOBASSO

Sally si è smarrita e la sua padronicna la cerca disperatamente. Si tratta di un pastore tedesco femmina di taglia medio/grande. Porta un collare marrone ed ha il microchip. L’ultima volta è stata vista aggirarsi in zona centro storico. La cucciola si distingue per il fatto di avere di un “dito” in più per ogni zampa posteriore. Chiunque lo avvistasse o avesse informazioni può contattare direttamente la nostra redazione.