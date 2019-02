Cane smarrito, appello per ritrovare Nico

Nico è un piccolo randagio meticcio di circa 4 anni, di taglia media, di colore nero e marrone e al momento della sua scomparsa portava al collo un collarino di colore rosso. L’ultima volta è stato avvistato giovedì 7 febbraio, alle 17,30 circa, nei pressi dell’asilo nido Pietromicca di Agnone. Nico è particolarmente diffidente a causa di alcune violenze che ha subito. É un meticcio ma dotato di un’intelligenza sorprendente e soprattutto è proprio di un carattere molto docile. É probabile che il cucciolo possa essere in pericolo. Chiunque lo abbia avvistato in questi giorni o abbia delle informazioni può contattare, anche in maniera anonima, il seguente numero: 3384978999.



Un cane simile a Nico è stato avvistato da un agnonese lungo la Trignina (dopo il bivio di Salcito), direzione Vasto. Insieme al suo fedele amico Zoppetto, sono diventati due amabili cagnolini del corso Vittorio Emanuele di Agnone, dove da qualche tempo sono costantemente accuditi dai cittadini e dai commercianti del quartiere, che hanno cercato una procedura di adozione per entrambi i randagi. A tal proposito, martedì entrambi i meticci, sarebbero stati trasferiti in uno stallo del comune di Campobasso.