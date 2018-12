Cane sfregiato da un petardo, possibile un gesto volontario

CAMPOBASSO

S’indaga sulle possibili cause sul terribile trauma subito da Peppino. Forse lo scherzo crudele di qualcuno che gli avrebbe volutamente inserito un petardo nel naso o un mortaretto inesploso in cui il cane potrebbe essersi imbattuto annusando per strada in cerca di cibo. Fortunatamente, però, il cagnolino è vivo. Salvato in extremis dai volontari che lo hanno ritrovato con il muso interamente sfregiato mentre vagava spaurito e sofferente in un bosco. Dal veterinario, alle cui cure è stato affidato, trapela un cauto ottimismo sulle sue condizioni e intanto, come si evince anche dal video postato dai volontari sulla pagina social dell’Associazione Protezione Animali di Campobasso, ha ripreso anche a mangiare. E alla vista dei volontari è apparso anche un po’ più tranquillo dopo aver vissuto momenti di terrore nel giorno di Natale, anche se le lesioni risalirebbero già a diversi giorni prima. Gravi le ferite riportate dall’animale: un palato in parte fratturatoe i filtri nasali seriamente danneggiati, utili a preservarlo da eventuali infezioni. Indescrivibile, inoltre, il dolore che ha sofferto. La soluzione ipotizzata è quella di una chirurgia plastica che contribuirebbe a chiudere in parte la profonda lesione e a restituirgli così una vita normale. Pulizia chirurgica, ricovero e medicine sono già costate un bel po’ e la delicata operazione a cui presto Peppino sarà sottoposto necessita di essere finanziata. Ma la macchina della solidarietà si è già attivata e in molti hanno voluto già dare il loro contributo per farsì che questo dolcissimo cucciolo possa davvero iniziare questo nuovo anno nel migliore dei modi.