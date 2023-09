Cane maltrattato a Campobasso, c’è l’esposto di Assofido-Codacons

Come riportato da alcuni articoli di stampa, (LEGGI QUI L’ARTICOLO DEL QUOTIDIANO DEL MOLISE) sembrerebbe che nel pieno corso di Campobasso, il cane Scimmia, lagotto romagnolo di quattordici anni, veniva colpita brutalmente e ferita dal proprio padrone sotto gli occhi increduli dei passanti.

L’accaduto ha provocato un’enorme indignazione tanto che nella giornata di domani sabato 9 settembre è stata organizzata una manifestazione di protesta che coinvolgerà l’intera cittadina. Assofido-Codacons ritiene che “non ci siano scuse dinanzi alla becera azione compiuta in quanto trattasi di una pratica abietta e vile che nessuna motivazione reale può giustificare.

Nella specie, le condotte su esposte, per come rappresentate, parrebbero potersi sussumere nella fattispecie delittuosa prevista e punita dall’articolo 544 ter del Codice Penale, nelle caratteristiche declinate dalla giurisprudenza di legittimità in punto di maltrattamento di animali.

Per tale motivo Assofido-Codacons ha chiesto alla Procura della Repubblica di voler utilizzare ogni strumento investigativo consentito dalla legge e dal rito allo scopo di predisporre tutti i controlli necessari per accertare quanto esposto ed in caso positivo di verificare il configurarsi di eventuali illeciti e responsabilità, oltre che, in caso affermativo, di esperire l’azione penale”.