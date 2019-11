Cane-eroe salva la vita a un uomo disperso nei boschi

Preziosi come sempre in questi frangenti, gli operatori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Molise hanno travato il lieto fine alla disavventura che per lunghe ore ha tenuto in apprensione la comunità di Torella del Sannio e i familiari dell’anziano che si era perso nelle campagne nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso (13 novembre). Il ritrovamento è stato possibile anche grazie a un un cane di razza Howavart, (Karijiang è il suo nome). L’uomo, visibilmente provato dalla notte all’addiaccio, ma in discrete condizioni di salute, è stato individuato in una zona particolarmente impervia e non raggiungibile da mezzi di soccorso.

Una volta raggiunto, i tecnici del CNSAS lo hanno posto su una barella e trasportato a mano attraverso un fitto ed accidentato bosco, fino ad un sentiero dove nel frattempo era riuscito a giungere il fuoristrada in dotazione al Soccorso Alpino insieme a medico ed infermiere del 118. A bordo del veicolo la barella è stata trasportata, insieme al personale sanitario, presso la via carrabile dove era in attesa la postazione territoriale del 118 a cui l’uomo è stato affidato. Si conclude a lieto fine la disavventura dell’anziano, grazie anche al contributo dei Carabinieri del Comando di Torella del Sannio e dei Vigili del Fuoco di Campobasso.