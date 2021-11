Cane cade in un dirupo allagato, salvato dai Vigili del Fuoco

Un cane, in età avanzata, è caduto in dirupo allagato in seguito alle abbondanti piogge che si stanno abbattendo sulla nostra regione.

Lì sarebbe andato incontro a un destino segnato se non fosse stato per il pronto intervento dei Vigili del Fuoco di Campobasso che nella tarda mattinata odierna (lunedì 22 novembre 2021), hanno tratto in salvo la bestiola.

Il cane, data anche la sua “veneranda età” non riusciva, malgrado gli sforzi, a risalire dal dirupo.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso che, attraverso semplici manovre, sono riusciti a mettere in salvo l’animale.