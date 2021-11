Cane antidroga trova in casa cocaina ed eroina: arrestato pregiudicato 46enne

Durante una perquisizione domiciliare il 46enne è stato trovato con 40 grammi di cocaina e 11 grammi di eroina

Nella mattinata di ieri sono stati eseguiti diversi controlli da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Campobasso per infrenare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e, in particolare, a Campobasso, sono state eseguite una serie di perquisizioni sia su strada che in abitazione ove erano stati segnalati movimenti sospetti.

Un 46 enne, nelle prime ore del mattino, è stato sottoposto ad un controllo sulla circolazione stradale e dall’atteggiamento irrequieto mostrato all’atto del controllo, è stato perquisito. Da qui la perquisizione veniva estesa alla propria abitazione sita all’interno di un plesso popolare dove le attività ricerca venivano coadiuvate da “AARON” il cane antidroga del Nucleo Cinofili di Chieti. Il suo fiuto porta i Carabinieri in un disimpegno tra la zona giorno e la zona notte. AARON è eccitato e punta un cassetto di un mobile, li la prima scoperta, all’interno è stato rinvenuto un bilancino di precisione e 0,40 grammi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, nonché tutto l’occorrente per la suddivisione in singole dosi.

La ricerca del cane non si è arrestata, e continuando a fiutare, ha trovato, ben occultati all’interno di una scarpa ginnica, posta sopra la lavatrice, ulteriori 11 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina. Il 46enne, con diversi precedenti penali, esperite le formalità di rito, come da disposizione della Procura presso il Tribunale di Campobasso, è stato tratto in arresto e tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa di comparire davanti al giudice e rispondere dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico.

Sempre nell’ambito delle attività di contrasto all’uso e spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Comando Stazione di Toro, hanno arrestato un trentenne pluripregiudicato, che, nonostante la concessione del beneficio dell’affidamento in prova in una comunità, ha posto in essere azioni minacciose e violente nettamente in contrasto con la finalità di recupero che si prefiggeva la misura concessagli dal Tribunale di Sorveglianza che ha deciso con la revoca della misura e traduzione in carcere.