Candidature, Toma spiazza tutti: “blitz” del governatore nella capitale

Il tam-tam incessante su quello che sta accadendo attorno alle candidature del Centrodestra è tambureggiante e, ogni giorno, o meglio, quasi ogni ora, arrivano novità e indiscrezioni che arroventano ancora di più il clima di questi momenti così decisivi. Di fronte ai continui dinieghi su una sua possibile candidatura al Senato arrivati da politici e responsabili molisani, Toma avrebbe messo in atto una strategia alternativa, ovvero un blitz nella capitale: andare direttamente a Roma per parlare con i massimi rappresentanti dei partiti del Centrodestra, quelli che stanno scegliendo nomi e collegi su tuto il territorio nazionale. Toma andrebbe a Roma forte dell’appoggio di tutti i governatori del Centrodestra che lo sostengono alla conferenza Stato-Regioni. Governatori che, in diversi tra loro, vorrebbero tentare l’avventura elettorale nazionale. Ce la farà il governatore a farsi ascoltare ed occupare così la casella di Palazzo Madama, ambita da tutti?

Lo sapremo nelle prossime ore e se Toma fosse candidato ed eletto, a dispetto dei pronostici e dei politici molisani, ne vedremo delle belle perchè la Regione perderebbe il suo vertice e si aprirebbbe il problema delle elezioni anticipate. Anche se qualcuno dice che non cambierebbe nulla, perchè Toma avrebbe sei mesi per decidere e potrebbe fare sia il senatore che il presidente, cosa che già successe con Iorio. Vedremo.