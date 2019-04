«Candidatura nata per servire i cittadini», Tramontano ufficializza la sua discesa in campo

REDAZIONE

«La mia candidatura a sindaco della città di Campobasso -dichiara Alberto Tramontano in una nota inviata questa mattina alla stampa- nasce dalla esclusiva volontà di servire i cittadini. Ringrazio la Lega-Salvini Premier, Forza Italia e Fratelli d’Italia per la fiducia riposta nella mia persona. Lavorerò con determinazione e umiltà per ampliare il campo del Centro-destra. Partirò dalla predisposizione di linee programmatiche chiare e concrete, condivise con le forze politiche locali e con le forze civiche che vorranno aderire ad un comune programma di governo. Campobasso ha urgenza di idee e azioni innovative e di donne e uomini capaci, onesti e laboriosi. La mia campagna elettorale si fonderà sul dialogo, l’ascolto e la disponibilità nei confronti dei cittadini, delle associazioni, degli operatori economici e delle categorie professionali. Si può e si deve cambiare, insieme, con la politica del buonsenso!»