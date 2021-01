Candellori superbo, il Campobasso regola l’Albalonga 2-1. I ragazzi di Cudini rimettono nel mirino la vetta

Due gemme di Candellori, tanto carattere, la ritrovata convinzione dopo due pareggi che avevano interrotto la marcia. Il Campobasso regola l’Albalonga 2-1 rimettendo le cose in chiaro nel girone F, lanciando al contempo quel segnale auspicato da Cudini solamente qualche giorno fa. La vittoria di Genzano è di quelle pesanti, costruita nella prima frazione e messa in dubbio soltanto da cinque minuti di appannamento dopo il doppio vantaggio, minuti nei quali i laziali hanno provato a rialzare la testa, favoriti anche da un Lupo che ha l’unico demerito di non capitalizzare le tante occasioni di contropiede costruite. Vincere, però, è l’unica medicina giusta per correggere i dettagli con maggiore tranquillità.

Partenza convincente, locali a fiammate. Cudini conferma dieci undicesimi della squadra vista all’opera sabato scorso contro il Giulianova: l’unica novità è l’inserimento di Martino sulla corsia di destra al posto di Fabriani. Dalmazzi è regolarmente in campo al fianco di Menna. Subito occasione al 1′ con Vanzan, la cui serpentina è conclusa da tiro ben indirizzato salvato da un difensore in prossimità della linea di porta. Al 6′ Lupi in vantaggio: Brenci in verticale, velo di Cogliati, raccoglie dai 20 metri Candellori che spedisce in rete con potenza e precisione. Risposta del Cynthialbalonga allo scoccare del primo quarto d’ora: maglie troppo larghe nella difesa rossoblù, si incunea Oggiano che con un esterno destro preciso coglie la parte alta della traversa dai sedici metri. Dopo una presa bassa di Raccichini al 19′, torna ad affacciarsi in avanti il Lupo con un’azione avvolgente che porta al cross Bontà: Cogliati non arriva alla deviazione in tuffo di un soffio. Problemi per Vitali dopo un colpo sulla caviglia che lo costringe ad uscire nonostante i generosi tentativi del classe 2002. Al suo posto Caricati. Il Campobasso riesce a gestire il vantaggio senza grossi grattacapi fino al duplice fischio, eccezion fatta per una girata alta di Oggiano al 45′, uno dei più attivi tra gli uomini di Venturi.

Il Lupo dimostra la propria forza. Come nella prima frazione, il Campobasso non si fa pregare e parte subito forte trovando il raddoppio. Bastano solo due minuti. Angolo di Esposito, respinta corta della difesa, raccoglie ancora un Candellori in forma smagliante che scaraventa in rete con un bolide dal limite. Un duro colpo per l’Albalonga che rischia di capitolare nei minuti successivi, soprattutto con le ripartenze di Cogliati e Bontà, pericolosi al tiro. Il Lupo sembra padrone del campo, ma una distrazione al 16′ costa l’1-2 con il nuovo entrato Cardillo che segna di testa indisturbato su punizione ben calibrata da Van Ransbeeck. L’episodio spinge i locali e toglie qualche certezza ad un Campobasso fino a quel momento ineccepibile. Menna rischia il secondo giallo per un intervento in ritardo, sul quale è forte la protesta dei laziali. Poco prima del ventesimo, i ragazzi di Cudini rischiano grosso su un contropiede (da angolo a favore) che manda al tiro Magliorchetti: palla a lato di poco. Da un contropiede all’altro, i capovolgimenti di fronte si sprecano con le squadre che si allungano: Candellori vola sulla destra, palla ad Esposito che a tu per tu con Santilli non riesce a insaccare nonostante i due tentativi ravvicinati. Alla mezz’ora occasione clamorosa ancora per i rossoblù, questa volta con Caricati che sparacchia alto da due passi. Il breve momento difficile sembra alle spalle: Di Cairano lascia in dieci i locali per doppio giallo dopo un lunghissimo conciliabolo al centro del campo, con l’arbitro che estrae il secondo giallo dopo essersi consultato a più riprese con gli assistenti. I minuti di recupero sono dieci, un’infinità che ricorda il derby di Milano di Coppa Italia. Campobasso che spreca ancora al 93′, quando un imprendibile Esposito serve Candellori, stavolta impreciso con il piattone. Poi la lunga fase di gestione giocando con il cronometro, fino al triplice fischio che ha il sapore della liberazione. In un solo colpo i rossoblù si riprendono vittoria, convinzioni e uno sguardo concreto sulla vetta, potenzialmente in cassaforte con due recuperi da disputare. L.L.

La seconda stoccata di Candellori, autore di una doppietta di pregevole fattura (foto Ss Campobasso Calcio

CYNTHIALBALONGA (4-4-2): Santilli, Mazzei, Pace, Di Cairano, Gagliardini, Santoni (52’Cardillo), Panaioli (52′ Carruolo), Van Ransbeeck, Cardella, Oggiano (95’Capogna), Magliorchetti (91′ Di Vico). A disposizione: Maddalena, Caselli, Gagliardi, Rosania, Colacicchi. Allenatore: Mauro Venturi

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini, Martino, Vanzan, Brenci, Menna, Dalmazzi, Bontà, Candellori, Cogliati, Esposito (94′ Tenkorang), Vitali (36′ Caricati). A disposizione: Piga, Sbardella, Fabriani, Zammarchi, Di Domenicantonio, Sforzini. Allenatore: Mirko Cudini

Arbitro: Burlando di Genova

MARCATORI: 6′ Candellori, 48′ Candellori, 61′ Cardillo (C)