Candellori ed Esposito stendono il Rieti: è Serie C. I Lupi tornano in terza serie 33 anni dopo (video)

Alle 17.56 l’esplosione. Il Campobasso è in Serie C, un sogno a lungo inseguito, messo insieme tassello dopo tassello, in un cammino che si conclude con gioia a Rieti. Partita vibrante soprattutto nel primo tempo, con un avvio che fa tremare in virtù del vantaggio dei padroni di casa dopo appena 11′, quando Vari sguscia tra le maglie della difesa e scavalca Raccichini. Pronta e fulminea la reazione dei Lupi, che dopo appena sei minuti la rimettono in parità: fa tutto Esposito, abile nello scavare un solco da sinistra, accentrarsi, per poi battere il portiere con il marchio di fabbrica, il destro a giro.

Passano altri quattro minuti e Candellori fa 2-1 con un destro radente dal limite dell’area. Troppo forte e preciso per il portiere di casa. Il resto è gestione, sudore, abnegazione. E un brivido, soprattutto nel secondo tempo di gestione, quando un gol annullato nel recupero rischia di vanificare tutto. L’altalena proveniente da Recanati (il Notaresco recupera sì ma si ferma sul pari) fa il resto. Fino al triplice fischio. Della liberazione. Attesa da tanti, troppi anni.

RIETI (4-4-2): Saglietti, Sadek, Zona, Orchi, Giannetti, Scognamiglio, Vari, Marchi, Prandelli, Tirelli, D’Alessandris. A disposizione: Scaramuzzino, Gualtieri, Montesi, Tiraferri, Magliozzi, Tunkara, Nobile, Falilò, Mattei. Allenatore: Raffaele Battisti

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini, Fabriani, Vanzan, Ladu, Menna, Dalmazzi, Bontà, Candellori, Cogliati (19’Rossetti), Esposito, Vitali. A disposizione: Oliva, Sbardella, Martino, Brenci, Tenkorang, Mancini, Fruscella, Di Domenicantonio. Allenatore: Mirko Cudini

Arbitro: Tomasi di Lecce

Marcatori: 11′ Vari (R), 17′ Esposito, 21′ Candellori