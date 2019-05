“Canapa light”, la Polizia opera sequestri anche in Molise

Le forze dell’ordine, in particolare la Polizia di Stato, sta operando in questi minuti (ore16 di oggi venerdì 31 maggio) sequestri di quei prodotti che secondo la sentenza della Cassazione non possono essere venduti. Agenti in azione nei negozi di Cannabis light a Campobasso. Nel capoluogo al momento sono interessati dai sequestri tre attività commerciali.

Per la Cassazione, infatti, la legge non consente la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti “derivati dalla coltivazione della cannabis”, come l’olio, le foglie, le infiorescenze e la resina. Lo hanno deciso le sezioni unite penali della suprema corte che così danno uno stop alla vendita della ‘cannabis light’.