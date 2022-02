Canali di scolo “alcuni sono da terzo mondo”. La denuncia del MoVimento 5Stelle

Sotto la lente lo stato in cui si trovano quelli di viale Sandro Pertini a Termoli. Stamerra: “Non si può giustificare l’esistenza di un canale pieno di vegetazion e fonte di pericolo per l’incolumità pubblica e l’igiene”

“Anno 2022 e dopo due anni di pandemia lo stato di alcuni canali che insistono sul nostro territorio è da paesi del terzo mondo”.

E’ la denuncia del consigliere del MoVimento 5Stelle, Ippazio Stamerra. “In una strada trafficata e frequentata come è viale Sandro Pertini in Termoli non si può giustificare l’esistenza di un canale di scolo ricoperto di vegetazione fonte di pericolo per l’incolumità pubblica e per l’igiene pubblica.

In quel punto c’è la segnaletica orizzontale ossia le strisce pedonali che finiscono proprio in un pantano di fango, erba e mattoni rotti. Abbiamo invitato diversi Enti ad attivarsi ciascuno per la sua competenza, ma il Sindaco di Termoli dov’è? Cosa fa o cosa ha fatto per risolvere la questione?

Un bel nulla stando allo stato del luoghi. Se la competenza non è comunale, e tanto sapremo se avremo risposta alla nostra missiva, comunque vi è un interesse del Comune a tenere pulito il canale insistendo su un territorio in agro di Termoli abitato, ed allora perché chi di dovere non ha sollecitato l’ente competente?

Diversamente se la competenza è del Comune di Termoli perché quel canale non viene pulito? Delle due, l’una. Parole, parole, parole. A quando i fatti? O aspettiamo che qualche cittadino si faccia male? Noi intanto ci siamo attivati. Aspettiamo pazienti. Vi terremo informati”.